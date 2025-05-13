Son Ultimatom filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul Greengrass'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Son Ultimatom filminin konusu ne? Son Ultimatom oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
SON ULTİMATOM FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.
SON ULTİMATOM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Julia Stiles
David Strathairn
Joan Allen
Paddy Considine
Albert Finney
Scott Glenn
Édgar Ramírez
Joey Ansah
Daniel Brühl
Tom Gallop
Corey Johnson
Colin Stinton
Scott Adkins
Kai Martin
Jeffrey Lee Gibson
Uriel Emil Pollack
Lucy Liemann
Chucky Venn
Mark Bazeley
Dan Fredenburgh
Branko Tomović
Arkie Reece
Laurence Possa
Albert Jones
Michael Wildman
Trevor St. John
William H. Burns
Omar Hernandez
Karl Urban
Jason Statham
Chris Cooper
Marton Csokas
Gabriel Mann
Tom Stoppard
John Bedford Lloyd
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Tanner Foust
Paul Attanasio
Dalvin Shcherbakov
Tina Simmons
Sergei Bystritsky
Dan Bradley
Luis Mottola
Julie Eagleton
Chris Cenatiempo
Glynis Brooks