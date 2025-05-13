Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve her bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyen Kral Kaybederse, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler, Kral Kaybederse 13. bölüm izle, son bölüm full tek parça gibi aramalarla dizinin en yeni bölümüne ulaşmak istiyor. Tüm gelişmeleri ve yeni bölüme dair ayrıntıları sizler için derledik.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse 13. bölüm izle, Kral Kaybederse son bölüm izle full tek parça sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

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KRAL KAYBEDERSE 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan ve Handan arasında yaşanan beklenmedik gelişme, ikilinin ilişkisini yeni bir dönüm noktasına taşır. Özlem ise yaşadığı hayal kırıklığıyla kendi duygusal karmaşasına kapılır ve hayatının en önemli kararlarından birini vermek zorunda kalır.

Diğer yandan, Kenan tarafından kendisine emanet edilen önemli bir görevi yerine getirmeye çalışan Fadi'nin peşini aksilikler bırakmaz ve bunun telaşını yaşar. Kaşif'in iyileşeceğine büyük bir umutla inanan Güllü'nün, kocasıyla ilişkisi ise günden güne daha sıcak bir hâl almaya başlar.

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM İZLE

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.