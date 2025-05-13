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F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer kapışması! 10:44
Trabzonspor kupada zafer peşinde! Trabzonspor kupada zafer peşinde! 10:20
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir 10:17
F.Bahçe'de yeni sezonun ilk vedası! 4 yıllık anlaşma sağladı F.Bahçe'de yeni sezonun ilk vedası! 4 yıllık anlaşma sağladı 09:57
F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk kaleci! F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk kaleci! 09:22
G.Saray kupa finalinde sahne alıyor! G.Saray kupa finalinde sahne alıyor! 09:11
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G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 09:06
Beşiktaş'a Alman kanat! İşte yapılacak teklif Beşiktaş'a Alman kanat! İşte yapılacak teklif 00:28
Trabzonspor'dan G.Saray'a sürpriz hazırlık! Trabzonspor'dan G.Saray'a sürpriz hazırlık! 00:25
Beşiktaş'tan Vaclav Cerny bombası! Beşiktaş'tan Vaclav Cerny bombası! 00:18
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 00:18
Fred'e Suudi Arabistan vizesi! İşte yerine gelecek isim Fred'e Suudi Arabistan vizesi! İşte yerine gelecek isim 00:17