Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 46. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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BAHAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. Umay'dan geriye yalnızca Bahar'a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştır. Korku içinde kızlarını arayan aile, gelen beklenmedik bir haberle umutlanır. Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür.

Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran'a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir. Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur. Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.

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