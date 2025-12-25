Galatasaray'da Yunus Akgün'ün en büyük hayali ortaya çıktı!
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Avrupa'dan birçok talipleri bulunan milli oyuncunun, sarı kırmızılılardan ayrılmadan önce o hayalini gerçekleştirmek istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'da bu sezonun ilk yarısına damga vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Varlığıyla tabelada etki gösteren yokluğunda fazlasıyla aranan Galatasaray'ın evladı, doğup büyüdüğü kulüpte bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. O da kaptanlık.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 yaşında olan ve 2029'a kadar mukavelesi bulunan Yunus, Avrupa'ya sağlam bir transfer yapmadan önce sarı kırmızılı takımda liderlik yapmayı çok istiyor.
Yunus Akgün'ün yeni sözleşme yapılma sürecinde "İmzaya gerek yok ben söz verdim yeterli" demesi ve sözünde durması her anlamda takdir görüyor.
TAKİPÇİLERİ ARTIYOR
Geçen sezon Sporting Lizbon, Benfica ve B. Dortmund'un yakından takip ettiği bu sezon da Avrupa'dan yeni kulüplerin izlemeye aldığı Yunus şu anda sarı kırmızılı kulüpte mutlu.
Bu sezon 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı veren Yunus, yeniden Avrupa'ya gitmek istiyor ancak şartların oluşması ve iyi bir teklif gelmesi durumunda.
Galatasaray'a da ciddi anlamda para kazandırmak istediği bilinen Akgün için Şampiyonlar Ligi kulvarı da önemli bir vitrin oluşturuyor. Takımın ateşleyici gücü olan ve fıtık ameliyatı geçiren Yunus'un ikinci yarıya hazır girmesi bekleniyor.