Galatasaray'da Yunus Akgün'ün en büyük hayali ortaya çıktı! Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Avrupa'dan birçok talipleri bulunan milli oyuncunun, sarı kırmızılılardan ayrılmadan önce o hayalini gerçekleştirmek istediği öğrenildi.





Cimbom'da bu sezonun ilk yarısına damga vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Varlığıyla tabelada etki gösteren yokluğunda fazlasıyla aranan Galatasaray'ın evladı, doğup büyüdüğü kulüpte bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. O da kaptanlık.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 yaşında olan ve 2029'a kadar mukavelesi bulunan Yunus, Avrupa'ya sağlam bir transfer yapmadan önce sarı kırmızılı takımda liderlik yapmayı çok istiyor.