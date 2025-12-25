Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran stat önünde bekleyen taraftarları selamladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde kendisine destek için toplanan taraftarları selamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)