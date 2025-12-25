TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Arda Okan Kurtulan'a talip oldu!

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş ve Trabzonspor'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Her iki Süper Lig devinin, Göztepe forması giyen o isme talip olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri (BJK TS spor haberi)