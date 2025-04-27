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TEŞKİLAT 142. bölüm fragmanı izle
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 142. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 142. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 142. yeni bölüm bilgileri...
TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ejder, Albay Nazım sanılan adamı yakalamıştır. Altay onların peşindeyken ekip ondan teyit beklemektedir. Ama ondan gelen yanıt olumsuz olur. Ejder'in elindeki adam Albay Nazım olmasa da Altay onun önemli biri olduğunun farkındadır.
Korkut ve Hamdi, Ejder'in hazırladığı tuzağa düşerler. Düştükleri durum her ne kadar zor olsa da buradan çıkış yolu bulmak zorundadırlar.
Altay ve Korkut güçlerini birleştirerek düşmana karşı mücadele ederken Kraliçe'nin onlara karşı hamleleri devam eder. Altay bir kez daha Kate'in hain planıyla karşı karşıya kalacaktır.
TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?
Altay: Tolga Sarıtaş
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik
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TEŞKİLAT 141. bölüm fragmanı izle