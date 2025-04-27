TRT 1’in aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat, 142. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 142. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.

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TEŞKİLAT 142. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 142. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 142. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 142. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ejder, Albay Nazım sanılan adamı yakalamıştır. Altay onların peşindeyken ekip ondan teyit beklemektedir. Ama ondan gelen yanıt olumsuz olur. Ejder'in elindeki adam Albay Nazım olmasa da Altay onun önemli biri olduğunun farkındadır.

Korkut ve Hamdi, Ejder'in hazırladığı tuzağa düşerler. Düştükleri durum her ne kadar zor olsa da buradan çıkış yolu bulmak zorundadırlar.

Altay ve Korkut güçlerini birleştirerek düşmana karşı mücadele ederken Kraliçe'nin onlara karşı hamleleri devam eder. Altay bir kez daha Kate'in hain planıyla karşı karşıya kalacaktır.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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TEŞKİLAT 141. bölüm fragmanı izle