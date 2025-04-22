TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 44. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 44. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihayet asırlar öncesinden muştulanan zafer kazanılmış, Sultan Mehmed ve ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapısını açmışlardır. Sultan Mehmed ile müjdelenen zaferi arasındaki tüm engeller bir bir kaldırılmış ve düşmanları mağlup edilmiştir. Kazanılan zaferin ardından Konstantiniyye artık yeni bir hesaplaşmaya sahne olacaktır. Eski defterler açılacak ve yeni ittifaklar kurulacaktır.

Fethi getiren taarruza can siperane karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa için de hesap günü gelip çatmıştır. Çandarlı, Sultan Mehmed'in hangi sualiyle daha önce hiç olmadığı kadar köşeye sıkışacaktır? Halil Paşa, hangi ihanetle sarsılacak ve canı pahasına koruduğu hangi gerçekler gün yüzüne çıkacaktır?

Sultan Mehmed, Konstantiniyye'nin fethinin ardından bir yandan devleti yeni bir çağa hazırlarken bir yandan da görülmesi gereken hesapları görmeye ant içer. Bu uğurda hangi gizli ve tehlikeli ittifak onu ölümle burun buruna getirecektir? Konstantiniyye'nin Türk İslambol olması için hangi kritik ve tarihi adımlar atılacaktır?