Deha dizisi son bölüm full izle
DEHA 28. BÖLÜM FRAGMANI
GRAM ALTIN FİYATLARI
Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar (19 Nisan)
CANLI SKOR ANASAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Immobile'den gece yarısı flaş paylaşım! Immobile'den gece yarısı flaş paylaşım! 00:39
Immobile'den gece yarısı flaş paylaşım! Immobile'den gece yarısı flaş paylaşım! 00:38
"Oksijen tüpü gibiydi!" "Oksijen tüpü gibiydi!" 00:13
G.Saray'da çifte imza! Ve anlaşma tamam G.Saray'da çifte imza! Ve anlaşma tamam 00:13
Beşiktaş bombaları patlatıyor! İşte listedeki isimler Beşiktaş bombaları patlatıyor! İşte listedeki isimler 00:13
G.Saray evinde hata yapmadı! G.Saray evinde hata yapmadı! 00:13
Daha Eski
Solskjaer: Duygusal bir kırılma yaşadık Solskjaer: Duygusal bir kırılma yaşadık 00:04
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:03
İsmail Köybaşı'dan jeneriklik gol! İsmail Köybaşı'dan jeneriklik gol! 00:03
Beşiktaş'ta Arroyo'dan tepki paylaşımı! Beşiktaş'ta Arroyo'dan tepki paylaşımı! 00:03
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:03
Tekke: Konuşulacak bir şey yok! Tekke: Konuşulacak bir şey yok! 00:03