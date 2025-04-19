TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 176. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 176. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 176. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 176. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 176. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Kaya Ailesi, Erkan ve Filiz'in düğününe hazırlanır. Amcaoğulları düğün vakti beklenmedik misafirle ilgili sorun yaşarlar. Düğün gerçekleştirilecek midir?

Cemile, Asuman ve Selma, kına için terzide kıyafet diktirir. Eltilerin kıyafeti nasıl olacaktır?

Süleyman akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili heyet karşısına çıkacaktır. Heyet önünde neler yaşanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 176. bölüm fragmanı izle