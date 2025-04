Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicinin ilgisini çekti. Yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse 9. bölüm izle, Kral Kaybederse son bölüm izle full tek parça detayları haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KRAL KAYBEDERSE 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, Handan ile arasına net bir mesafe koyar ve onu görmezden gelmeye başlar. Handan'ın son hamleleri, ikili arasındaki bağlara ciddi şekilde zarar vermiştir. Kenan her ne kadar ağır bir darbe almış olsa da, gözü hâlâ eski eşinin üzerindedir. Çünkü yokluğunun başkaları tarafından bir fırsata dönüştürülmesini istemez. Kral, her zaman her şeye hâkim olmayı sever; kartları dağıtan kişi olmayı tercih eder.

Son yaşanan olumsuzlukları telafi etmek isteyen Kenan, Özlem için büyük bir sürpriz hazırlar ve onun gönlünü kazanmayı başarır. Kusursuz bir sergi organize etmeye çalışan Handan ise bu süreçte karşısına çıkan irili ufaklı aksilikler nedeniyle stres dolu anlar yaşar.

Fadi'nin masalsı saatleri ise beklenmedik bir sürprizle son bulur. Ancak o, kendini ezdirmek yerine dik durmayı seçer.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.