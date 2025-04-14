Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 22. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full konularını sizler için derledik.

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Uğur'un Albora'lar için büyük tehdit haline gelmesi Sadakat'in artık bu duruma son vermesine neden olur. Alya, Sadakat'i engellemeye çalışırken çoktan ateşlenen kurşun ise gideceği yere tam isabet eder. Cihan, Alya ve Sadakat'in ortasında kaldığı çatışmada kim suçlu ilan edilirken, kim kendi canını son anda kurtaracaktır?

Nare boşanmak için çıktığı yolda Şahin'le beraber ilerlemeye devam eder. Herkese rağmen Nare'yi kaçırmak için çıktığı yolun sonunda Albora ailesini bulur.

Demir intikam ateşini harlamak için Zerrin'i kullanmaktan bir an olsun vazgeçmez. Kaya'nın karşısına Zerrin'le çıkan Demir, onu kışkırtmak için tüm hamlelerini gerçekleştirir. Demir'in yaptıklarına artık dayanamayan Zerrin, içinde büyüttüğü kinle Demir'den öcünü almak için onu bıçaklar. Zerrin'in korkusuzca hareket etmesinin bedelini ise Nadim ödetmek isterken Demir babasına izin mi verecektir yoksa Zerrin'in cezasını kendi elleriyle mi verecektir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.