Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 53. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 53. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 53. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 53. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zehirli okla kendinden geçen Sultan Selahaddin'i, savaş meydanından uzaklaştıran, onu vaktiyle Mısır'a esir olarak getiren Elyesa ve Mahes olur. Selahaddin savaş meydanında düşman elinden kurtulmuştur fakat gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde bulur. Sultanın tahtı boş kalmış, yakın dostu Kadı Fazıl kedere boğulmuştur.

Börü ise annesi ve Şemse'nin esaretini haber alınca intikam yemini etmiş, öfkesinin esiri hâline gelmiştir. Bu öfke, onu Sultan'ın maiyetiyle çatışmaya sürükleyerek birliğe gölge düşürür. Börü ve Adsız'ın arasında gerginlik yaşanır. Kadı Fazıl ve Karategin ise iki tarafı da dengelemeye çalışırken, gölgelerde bir tehdit gittikçe büyümektedir.

Kudüs'te ise yeni bir oyuncu sahneye çıkıyor: Balian'ın hocası Yudas. Yudas'ın gelişi Balian'ı nasıl etkileyecek?

İlk büyük zaferini kazanan Baldwin, Müslümanların Selahaddin olmadan bir hiç olduğunu düşünür ve adımlarını buna göre atar. Ormanın derinliklerinde, yaralı ve güçsüz halde kalan Selahaddin, onu bulan kişiyle beklenmedik bir yolculuğa çıkarken, düşmanları da onu sonsuza kadar yok etmek için harekete geçer.

Savaşın eşiğine sürüklenirken Selahaddin, herkesin bekleyişini sona erdirerek geri döner. Merhamet vakti bitmiş, kılıçların şakırtısı başlamıştır. Sultan, askerlerini katleden Balian'dan hesap sorar ve onu şiddetli bir darbeyle yere serer. Selahaddin ve Balian için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 53. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE