Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm tek parça

Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 52. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 14 Nisan Pazartesi günü yayımlanan 52. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 14 Nisan Pazartesi günü 52. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 52. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 52. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Zehirli okla kendinden geçen Sultan Selahaddin'i, savaş meydanından uzaklaştıran, onu vaktiyle Mısır'a esir olarak getiren Elyesa ve Mahes olur. Selahaddin savaş meydanında düşman elinden kurtulmuştur fakat gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde bulur. Sultanın tahtı boş kalmış, yakın dostu Kadı Fazıl kedere boğulmuştur.

Börü ise annesi ve Şemse'nin esaretini haber alınca intikam yemini etmiş, öfkesinin esiri hâline gelmiştir. Bu öfke, onu Sultan'ın maiyetiyle çatışmaya sürükleyerek birliğe gölge düşürür. Börü ve Adsız'ın arasında gerginlik yaşanır. Kadı Fazıl ve Karategin ise iki tarafı da dengelemeye çalışırken, gölgelerde bir tehdit gittikçe büyümektedir.

Kudüs'te ise yeni bir oyuncu sahneye çıkıyor: Balian'ın hocası Yudas. Yudas'ın gelişi Balian'ı nasıl etkileyecek?

İlk büyük zaferini kazanan Baldwin, Müslümanların Selahaddin olmadan bir hiç olduğunu düşünür ve adımlarını buna göre atar. Ormanın derinliklerinde, yaralı ve güçsüz halde kalan Selahaddin, onu bulan kişiyle beklenmedik bir yolculuğa çıkarken, düşmanları da onu sonsuza kadar yok etmek için harekete geçer.

Savaşın eşiğine sürüklenirken Selahaddin, herkesin bekleyişini sona erdirerek geri döner. Merhamet vakti bitmiş, kılıçların şakırtısı başlamıştır. Sultan, askerlerini katleden Balian'dan hesap sorar ve onu şiddetli bir darbeyle yere serer. Selahaddin ve Balian için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın