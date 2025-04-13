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TEŞKİLAT 140. bölüm fragmanı izle
TRT 1'in aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat, 140. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 140. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.
TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay sonunda Kraliçe'nin Kate olduğunu öğrenir. O bu gerçekle karşı karşıya kalmışken Korkut'un da hayatı büyük tehlikededir. Altay ve Neslihan yaşadığı şoku geride bırakarak Korkut'a yardım etmeleri gerektiğinin farkındadırlar.
Kate, Korkut'un sadakatinden emin olamadığından onu kendisi için tehlike olarak görmektedir. Korkut ise Kraliçe'nin güvenini kazanmak için büyük bir riski göze alacaktır.
Kurtbey ve Fırtına nihayet tanışacaktır. Onlar iki koldan düşmanı bozguna uğratmayı hedeflerken bu güç birliği bütün dengeleri değiştirecektir.
TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?
Altay: Tolga Sarıtaş
Neslihan: Aybüke Pusat
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik
TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın
TEŞKİLAT 140. bölüm fragmanı izle