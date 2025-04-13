TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 140. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 140. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 140. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 140. bölüm fragmanı izle

TRT 1'in aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat, 140. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 140. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay sonunda Kraliçe'nin Kate olduğunu öğrenir. O bu gerçekle karşı karşıya kalmışken Korkut'un da hayatı büyük tehlikededir. Altay ve Neslihan yaşadığı şoku geride bırakarak Korkut'a yardım etmeleri gerektiğinin farkındadırlar.

Kate, Korkut'un sadakatinden emin olamadığından onu kendisi için tehlike olarak görmektedir. Korkut ise Kraliçe'nin güvenini kazanmak için büyük bir riski göze alacaktır.

Kurtbey ve Fırtına nihayet tanışacaktır. Onlar iki koldan düşmanı bozguna uğratmayı hedeflerken bu güç birliği bütün dengeleri değiştirecektir.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Neslihan: Aybüke Pusat

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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TEŞKİLAT 140. bölüm fragmanı izle