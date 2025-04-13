TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 139. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 139. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 139. yeni ve 13 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 13 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 139. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay sonunda Kraliçe'nin Kate olduğunu öğrenir. O bu gerçekle karşı karşıya kalmışken Korkut'un da hayatı büyük tehlikededir. Altay ve Neslihan yaşadığı şoku geride bırakarak Korkut'a yardım etmeleri gerektiğinin farkındadırlar.

Kate, Korkut'un sadakatinden emin olamadığından onu kendisi için tehlike olarak görmektedir. Korkut ise Kraliçe'nin güvenini kazanmak için büyük bir riski göze alacaktır.

Kurtbey ve Fırtına nihayet tanışacaktır. Onlar iki koldan düşmanı bozguna uğratmayı hedeflerken bu güç birliği bütün dengeleri değiştirecektir.

Kate'in Suriye'de olduğunun öğrenilmesi üzerine Altay hemen harekete geçti. Terör kampında hareketlilik yaşanırken Altay ve ekibi hedefi yakın takibe aldı. Ancak teröristlerin ABD üssüne sığınması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bunun üzerine Neslihan, diplomatik müdahalede bulunmak için bölgeye doğru yola çıktı.

Ejder'in gizlice yürüttüğü sevkiyatı takip eden Hamdi, beklenmedik bir tuzağa düştü. Ejder karşısına çıkarak silahlarını ona doğrulttu. Aynı zamanda Neslihan ve Altay, terörist konvoyunun SİHA ile imha edilmesi emrini verdi ve bu uğurda kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Öte yandan Korkut, Levent'in en kritik anında zekice bir plan yaparak Kate'in Suriye'den Türkiye'ye girişini sağladı. Nihayet Kraliçe, Korkut'un karşısına çıkarak ilk kez yüzünü gösterdi.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Neslihan: Aybüke Pusat

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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