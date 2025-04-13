TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 13 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 139. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Altay sonunda Kraliçe'nin Kate olduğunu öğrenir. O bu gerçekle karşı karşıya kalmışken Korkut'un da hayatı büyük tehlikededir. Altay ve Neslihan yaşadığı şoku geride bırakarak Korkut'a yardım etmeleri gerektiğinin farkındadırlar.
Kate, Korkut'un sadakatinden emin olamadığından onu kendisi için tehlike olarak görmektedir. Korkut ise Kraliçe'nin güvenini kazanmak için büyük bir riski göze alacaktır.
Kurtbey ve Fırtına nihayet tanışacaktır. Onlar iki koldan düşmanı bozguna uğratmayı hedeflerken bu güç birliği bütün dengeleri değiştirecektir.
Kate'in Suriye'de olduğunun öğrenilmesi üzerine Altay hemen harekete geçti. Terör kampında hareketlilik yaşanırken Altay ve ekibi hedefi yakın takibe aldı. Ancak teröristlerin ABD üssüne sığınması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bunun üzerine Neslihan, diplomatik müdahalede bulunmak için bölgeye doğru yola çıktı.
Ejder'in gizlice yürüttüğü sevkiyatı takip eden Hamdi, beklenmedik bir tuzağa düştü. Ejder karşısına çıkarak silahlarını ona doğrulttu. Aynı zamanda Neslihan ve Altay, terörist konvoyunun SİHA ile imha edilmesi emrini verdi ve bu uğurda kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Öte yandan Korkut, Levent'in en kritik anında zekice bir plan yaparak Kate'in Suriye'den Türkiye'ye girişini sağladı. Nihayet Kraliçe, Korkut'un karşısına çıkarak ilk kez yüzünü gösterdi.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Neslihan: Aybüke Pusat
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik