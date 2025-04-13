Show TV'nin yeni dizisi Deha her hafta pazar akşamları yayınlanıyor. Deha Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. İzleyiciler "Show TV Deha 26. bölüm izle, Deha dizisi son bölüm izle full" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha dizisi son bölüm izle, Deha 26. yeni bölüm izle tek parça" sorguları yapıyor. Dizinin yeni bölümüne dair detayları sizler için derledik.

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DEHA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar. İmre'yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce'yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir.

Karahan, İmre'yi bulmak için Cesur'u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre'nin Devran'ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli