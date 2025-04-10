Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda bir araya getiren, Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün atv ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Dizinin 9. bölümünü izlemek isteyenler "Başka Bir Gün 10. bölüm tek parça izle, Başka Bir Gün son bölüm full izle" sorgusu yapılıyor. İşte detaylar...

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün dikkatleri üzerine çekti. 10. bölümü izlemek isteyen izleyiciler "Başka Bir Gün 10. bölüm tek parça izle, Başka Bir Gün son bölüm full izle" sorguları yapıyor. İşte detaylar...

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır.

Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur. Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır.

Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NEDİR?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)