Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 41. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 41. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 41. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 41. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Sultan Mehmed tüm devlet erkanı ve askerlerinin karşısında Koko'nun cezasını kılıcıyla kesmiş ve dosta düşmana büyük bir ders vermiştir. Diğer yandan ise Saltuk'un büyük gayretleri ve Notaras'ın beklenmedik yardımıyla Satılmış ağır yaralı halde de olsa kurtarılmıştır. Sultan Mehmed'in kutlu fetih yolunda en güvendiği neferlerden biri olan Satılmış Ağa hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Yaşanan olayların ardından öfkeden deliye dönen Francesco içerideki hainin peşine düşer. Sultan Mehmed'e boyun eğen ve onun hizmetine giren Notaras, karanlık gölgelerde onu araştıran Francesco'yu atlatabilecek midir? Sultan Mehmed, hangi zorlu vazifeyle onun sadakatini sınayacaktır?

Sultan Mehmed ise artık "Ya ben Konstantiniyye'yi alırım ya da Konstantiniyye beni…" şiarına uyarak zaferi muştulayacak bir harekete girişir. Sultan Mehmed'in yeni büyük dahiyane planı hayata geçebilecek midir? Bu uğurda başta Francesco olmak üzere tüm düşmanları hangi acımasız yollarla karşılık vereceklerdir?

Adım adım müjdelenmiş fethe yaklaşılırken Sultan Mehmed ve çerilerini hangi ihanetler ve tuzaklar beklemektedir?