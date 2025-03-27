Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 101. bölümü fragman izleme linki haberimizde...
YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬
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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran ve Ferit, zorlu süreçlerin ardından son kez evlenmeye karar verir. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırken büyük bir sürprizleri daha vardır.
Diğer yanda, Serpil'in gizli ve tehlikeli bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başlar. Karam, Abidin'e zarar vermek için planlar yaparken Serpil de onun baskısı altında kalır. Ancak İfakat, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gizli bir hamle yapmaya karar verir.
Ferit ve Seyran, yeni hayatlarına adım atmak için hazırlıklara başlarken geçmişten gelen sırlar ve gölgeler, mutluluklarını tehdit etmeye devam eder.
YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬