Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 187. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür.

Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar.

Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

Esenbike uçlardaki Türkmen beylerinin biadını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir. Osman Bey ise Esenbike'nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacaktır. Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

Osman Bey, Esenbike Hatun'un kurduğu oyunu bozabilecek midir? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun'un ittifak teklifine nasıl bir tepki verecektir?

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👉KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI İZLE