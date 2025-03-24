Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 50. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 24 Mart Pazartesi günü yayımlanan 50. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 24 Mart Pazartesi günü 50. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 50. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Gökbörü, Sultan Selahaddin'i öldürmek için pusu kurmuştur. Habercinin getirdiği haberle Sultan Selahaddin şehit düşmüştür… Sultan Selahaddin'e ne oldu? Şemse'yi, annesini, Mila'yı ve herkesi yasa boğan bu haber gerçek mi? Değilse, Selahaddin'in nasıl bir tertip kurmuş olabilir?

Gümüştekin, Selahaddin'in şehadet haberini alır almaz Mısır'ı teslim alması için Emir Kaymaz'ı görevlendirir fakat Kadı Fazıl Sultan Selahaddin'in mülkünü kimseye kolay teslim edecek değildir.Gümüştekin ise Mısır'ı almak için haçlılarla ittifak yapmaktan geri durmayacaktır.

Kudüs'te Prenses Sybilla, hem karnındaki bebeğinin kaybından hem de Balian'ın ayrılığından ötürü yas halinde… Sybilla Lord Guy'la gerçekten evlenecek mi? Evlenirse, Guy'ın taht emellerinin önünde tek bir engel kalacak: O da Kral Baldwin. William ve Balian ise içerisinde bulunduklarını zor durumdan çıkma uğraşında. Balian ne yapıp edip üzerlerine yıkılan suçtan kendisini aklamaya kararlı.

Börü, Gökbörü ve Karakuş'un dostluğu yine ağır bir sınavdan geçiyor. Gökbörü, gerçekleri öğrenecek mi? Börü, ağabeyine tuzak kurup onun boynuna kılıç dayayan Gökbörü'yü aﬀedecek mi? Selahaddin, Gümüştekin'le verdiği naiblik mücadelesinin sonuna mı geldi?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle

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