Piyasa yeni bölüm fragmanı izle

Piyasa dizisinin yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümünden bu yana her cumartesi seyircileri ekran başına kilitleyen Piyasa'nın son bölümünü izleyenler, yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Piyasa dizisinin yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümünden bu yana her cumartesi seyircileri ekran başına kilitleyen Piyasa'nın son bölümünü izleyenler, yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı haberimizde...

PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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PİYASA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar.

Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver'in peşindedir.Kenan'dan gelen bir teklif, Münevver'in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.

PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

PİYASA SON BÖLÜM İZLE

Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.