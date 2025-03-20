atv'nin yeni dizisi Zembilli 13. bölümü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkiliyor. Arama motorlarında araştırılan "Zembilli 13. bölüm fragmanı izle full, ATV Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanı" sorgularının yanıtı haberimizde...

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak. ATV ekranlarından yayınlanan Zembilli dizisi 13. bölüm fragmanı izle tek parça full, Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanı izle detayları haberimizde...

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ZEMBİLLİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır.

Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer. Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez.

Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur. Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler.

ZEMBİLLİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Davud Harmancı (Kadim Yaşar): Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibidir. Herkesin saygı duyduğu, efendi, sözüne güvenilir, akıllı bir adamdır. Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu): Kadir ve Selvi'nin babasıdır. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adamdır. Refik'le her konuda yaptıkları ağız dalaşı 40 yıldır bitmemiştir. Ayakkabı tamircisidir.

Refik Taşçı (Ruhi Sarı): Nuran, Gülnur ve Osman'ın babasıdır. Kasabanın en hali vakti yerinde insanıdır. Nalbur dükkanı vardır. Davud'un kahvesinde oturmak, Bekir'le tartışmak en zevk aldığı şeylerdir. İdris Selek (Murat Kılıç): Esma'nın babasıdır. Vicdanıyla karısının baskısı arasında kalan, biraz basiretsiz bir adamdır. O an kimin dediği aklına yatıyorsa, ona göre karar değiştirebilir.

Halis Kozlu (Hilmi Özçelik): Adem'in babasıdır. Eski pehlivan, hevesi kursağında kalan, itibarına düşkün, sert bir adamdır. Duygularını göstermeyi beceremez.

ZEMBİLLİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.