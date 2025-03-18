SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 19 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Mart Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 19 MART 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 19 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmız takım oldu.
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