Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicinin ilgisini çekti. Yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 7. bölüm fragmanı izle full detayları haberimizde...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 7. bölüm fragmanı izle full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Kenan'ın, Handan'ı küçük düşüren planlarının ardından ikili, soluğu mahkeme salonunda alır. Kenan ve Handan, karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha "evet" derler. Ancak, zamanında hayatlarını birleştiren bu sevgi dolu sözcük, şimdi birlikteliklerini sonlandıran bir veda niteliğindedir.

Özlem ise bu süreçte, Kenan ile yaşayacakları birlikteliğin heyecanı içinde geleceğe dair hayaller kurar. Fakat bir süre sonra, Handan'ın gölgesini sürekli üzerinde hisseden Özlem huzursuzluk çıkarmaya başlar. Kenan'dan gelen hiçbir yardımı kabul etmeyerek kendi ayakları üzerinde durmayı tercih eden Handan ise ister istemez Özlem'in huzursuzluğunu artırır. Handan'ın bu yeni hali, Kenan'ı da rahatsız edecektir.

Fadi ise kardeşi Güllü için elinden geleni yapmasına rağmen, onun evliliğine mani olamaz. Artık bütün inancı, yalnızca peri masallarından ibarettir.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.