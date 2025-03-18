Bahar 39. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 39. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras'tan gelmiş olmasıdır.
Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar'ı bilinmez bir yolculuğa sürükler. Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır.
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya