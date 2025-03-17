Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 50. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 50. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökbörü, Sultan Selahaddin'i öldürmek için pusu kurmuştur. Habercinin getirdiği haberle Sultan Selahaddin şehit düşmüştür… Sultan Selahaddin'e ne oldu? Şemse'yi, annesini, Mila'yı ve herkesi yasa boğan bu haber gerçek mi? Değilse, Selahaddin'in nasıl bir tertip kurmuş olabilir?

Gümüştekin, Selahaddin'in şehadet haberini alır almaz Mısır'ı teslim alması için Emir Kaymaz'ı görevlendirir fakat Kadı Fazıl Sultan Selahaddin'in mülkünü kimseye kolay teslim edecek değildir.Gümüştekin ise Mısır'ı almak için haçlılarla ittifak yapmaktan geri durmayacaktır.

Kudüs'te Prenses Sybilla, hem karnındaki bebeğinin kaybından hem de Balian'ın ayrılığından ötürü yas halinde… Sybilla Lord Guy'la gerçekten evlenecek mi? Evlenirse, Guy'ın taht emellerinin önünde tek bir engel kalacak: O da Kral Baldwin. William ve Balian ise içerisinde bulunduklarını zor durumdan çıkma uğraşında. Balian ne yapıp edip üzerlerine yıkılan suçtan kendisini aklamaya kararlı.

Börü, Gökbörü ve Karakuş'un dostluğu yine ağır bir sınavdan geçiyor. Gökbörü, gerçekleri öğrenecek mi? Börü, ağabeyine tuzak kurup onun boynuna kılıç dayayan Gökbörü'yü aﬀedecek mi? Selahaddin, Gümüştekin'le verdiği naiblik mücadelesinin sonuna mı geldi?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE