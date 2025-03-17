KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 17 Mart Pazartesi günü 49. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 49. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm izle
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Gökbörü, Sultan Selahaddin'i öldürmek için pusu kurmuştur. Habercinin getirdiği haberle Sultan Selahaddin şehit düşmüştür… Sultan Selahaddin'e ne oldu? Şemse'yi, annesini, Mila'yı ve herkesi yasa boğan bu haber gerçek mi? Değilse, Selahaddin'in nasıl bir tertip kurmuş olabilir?
Gümüştekin, Selahaddin'in şehadet haberini alır almaz Mısır'ı teslim alması için Emir Kaymaz'ı görevlendirir fakat Kadı Fazıl Sultan Selahaddin'in mülkünü kimseye kolay teslim edecek değildir.Gümüştekin ise Mısır'ı almak için haçlılarla ittifak yapmaktan geri durmayacaktır.
Kudüs'te Prenses Sybilla, hem karnındaki bebeğinin kaybından hem de Balian'ın ayrılığından ötürü yas halinde… Sybilla Lord Guy'la gerçekten evlenecek mi? Evlenirse, Guy'ın taht emellerinin önünde tek bir engel kalacak: O da Kral Baldwin. William ve Balian ise içerisinde bulunduklarını zor durumdan çıkma uğraşında. Balian ne yapıp edip üzerlerine yıkılan suçtan kendisini aklamaya kararlı.
Börü, Gökbörü ve Karakuş'un dostluğu yine ağır bir sınavdan geçiyor. Gökbörü, gerçekleri öğrenecek mi? Börü, ağabeyine tuzak kurup onun boynuna kılıç dayayan Gökbörü'yü aﬀedecek mi? Selahaddin, Gümüştekin'le verdiği naiblik mücadelesinin sonuna mı geldi?
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI
Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş
Şemse: Gökçe Türkan
Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu
İbelinli Balian: Ozan Dolunay
Karategin: Olgun Toker
Sibylla: Gülper Özdemir
Kral Amalrik: Devrim Evin
Luzinyanlı Guy: Berk Erçer
Mila: Elif Doğan
Kadı Fazıl: Uygar Özçelik
Cemşit: Barış Yıldız
Yaruki: Şahin Irmak
Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil
Adsız: Celal Al
Cevher: Sarp Aydınoğlu
Şaver: Atılgan Gümüş
Latif: Arif Diren
Ömer Mella: Erdinç Gülener
Melike: Ekin Türkmen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm izle
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