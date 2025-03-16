TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen 137. bölümü ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Teşkilat 137. bölümüne dair detaylar...

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TEŞKİLAT 137. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 137. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 136. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 137. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sofya sorguya alındı ancak konuşmaya yanaşmadı. Bunu fark eden Neslihan ve Altay, Sofya'yı Kraliçe'ye ulaşmak için bir yem olarak kullanmaya karar verdi ve onu serbest bıraktı. Ancak bu hamle sadece bir taktikti; ekip Sofya'nın her adımını dikkatle takip etmeye başladı. Böylece Teşkilat, Kraliçe'ye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyordu.

Sofya'nın elinde tuttuğu mekândan kaçmayı başaran Kate izini kaybettirdi. Altay mekâna ulaştığında Kate oradan çoktan ayrılmıştı. Ancak içeride yapılan aramada, hastanede yaşam mücadelesi veren Selen için hayati önem taşıyan panzehirin şişelerden birinde olduğu ortaya çıktı. Bu kritik bilgi üzerine Neslihan ve Altay, panzehri zamanında ulaştırabilmek için vakit kaybetmeden yola çıktı.

Hamdi, Akif Başkan ile yaptığı anlaşmanın detaylarını Korkut'la paylaşmadan harekete geçti. Yeni görevleri kapsamında Ejder'in hem itibarını hem de maddi gücünü sarsacak bir hamle yapmak için çalışmalara başladılar. Teşkilat'ın bu stratejik adımı, düşmanlarını köşeye sıkıştırmayı amaçlıyordu.

Kate, kimliğinin açığa çıkmasından korkarak Selen'in öldürülmesi emrini verdi. Hastanede Selen'in başında bulunan Altay ve Neslihan, Kate'in adamlarının saldırısına uğradı. Çatışma sırasında panzehri düşüren Neslihan, ilacı Selen'e yetiştirebilmek için büyük bir risk aldı ve kendi hayatını tehlikeye attı.

Akif Başkan, Sofya'nın hareketlerini yakından izleme görevini Korkut'a verdi. Sofya, Kate'le buluşmak için bir mekâna gitti ancak beklenmedik bir şekilde Kate tarafından öldürüldü. Sofya'nın saldırıya uğradığını fark eden Korkut, Kraliçe'yi kaçmadan yakalamak için hızla harekete geçti.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Neslihan: Aybüke Pusat

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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TEŞKİLAT 137. bölüm fragmanı izle