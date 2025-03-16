TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu 136. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan ve gerilimin hız kesmeden devam ettiği yapımda, kritik gelişmeler yaşanırken dizinin hayranları yeni bölümü kaçırmamak için arayışa geçti. "Teşkilat 136. yeni bölüm full izle", "TRT 1 Teşkilat izle", "TRT 1 canlı yayın izle", "Teşkilat yeni bölüm izle" gibi sorgularla internette araştırma yapan izleyiciler, dizinin 16 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili detayları öğrenmek istiyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 16 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 136. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Sofya sorguya alındı ancak konuşmaya yanaşmadı. Bunu fark eden Neslihan ve Altay, Sofya'yı Kraliçe'ye ulaşmak için bir yem olarak kullanmaya karar verdi ve onu serbest bıraktı. Ancak bu hamle sadece bir taktikti; ekip Sofya'nın her adımını dikkatle takip etmeye başladı. Böylece Teşkilat, Kraliçe'ye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyordu.

Sofya'nın elinde tuttuğu mekândan kaçmayı başaran Kate izini kaybettirdi. Altay mekâna ulaştığında Kate oradan çoktan ayrılmıştı. Ancak içeride yapılan aramada, hastanede yaşam mücadelesi veren Selen için hayati önem taşıyan panzehirin şişelerden birinde olduğu ortaya çıktı. Bu kritik bilgi üzerine Neslihan ve Altay, panzehri zamanında ulaştırabilmek için vakit kaybetmeden yola çıktı.

Hamdi, Akif Başkan ile yaptığı anlaşmanın detaylarını Korkut'la paylaşmadan harekete geçti. Yeni görevleri kapsamında Ejder'in hem itibarını hem de maddi gücünü sarsacak bir hamle yapmak için çalışmalara başladılar. Teşkilat'ın bu stratejik adımı, düşmanlarını köşeye sıkıştırmayı amaçlıyordu.

Kate, kimliğinin açığa çıkmasından korkarak Selen'in öldürülmesi emrini verdi. Hastanede Selen'in başında bulunan Altay ve Neslihan, Kate'in adamlarının saldırısına uğradı. Çatışma sırasında panzehri düşüren Neslihan, ilacı Selen'e yetiştirebilmek için büyük bir risk aldı ve kendi hayatını tehlikeye attı.

Akif Başkan, Sofya'nın hareketlerini yakından izleme görevini Korkut'a verdi. Sofya, Kate'le buluşmak için bir mekâna gitti ancak beklenmedik bir şekilde Kate tarafından öldürüldü. Sofya'nın saldırıya uğradığını fark eden Korkut, Kraliçe'yi kaçmadan yakalamak için hızla harekete geçti.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Neslihan: Aybüke Pusat

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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