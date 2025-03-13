SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 13 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 13 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 13 Mart Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 13 MART 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 13 Mart Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.
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