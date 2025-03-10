Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 10 Mart Pazartesi günü iletişim oyunu oynandı. Peki, 10 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 10 Mart Pazartesi günü iletişim oyunuyla ekranlara geldi. Yakınlarından mesaj almak için rekabet eden yarışmacılar, kazanmak için oynadı. Acil durum konseyinin de olduğu bölümde All Star ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 10 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte 10 Mart Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI 10 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 10 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde iletişim oyununu kazanan takım All Star oldu.