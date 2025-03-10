Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 48. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 10 Mart Pazartesi günü yayımlanan 48. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 10 Mart Pazartesi günü 48. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 48. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 48. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 48. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Hekim Latif, çocuk Kral IV. Baldwin'i tedavi etmek için Kudüs'e gönderilmiş, ancak şehit edilmiştir. Bu hadise, Kudüs'ün hem adalet anlayışını hem de Haçlıların içindeki çürümüşlüğü gözler önüne sermektedir. Tahta çıkan çocuk kral IV. Baldwin, henüz idareyi elinde tutabilecek kudrete sahip değildir. Sarayda asıl söz sahibi olan üvey annesi Maria Komnenos, iyi niyet kisvesi altında siyasi hesaplarını yürütmektedir. Diğer yandan, İbelinli Balian ve Surlu William Latif'in cinayetinden sorumlu tutularak zindana atılmış, kurtuluş yolu aramaktadırlar. Sybilla için bu, kabullenilmesi güç bir durumdur. Bu sırada Kontes Mila, onu gerçeklerle yüzleşmeye çağırmaktadır. Saraydaki dengeler hangi yöne evrilecektir?

Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi, bir asırdır süren Haçlı işgalinin getirdiği ahlaki çöküntüyü gözler önüne sermektedir. Hekim Latif'in haince katledilmesi, onun nazarında Haçlıların ahlâkî çöküntüsünün en bariz delillerinden biridir. Guy de Lusignan, Sybilla'ya bir teklif sunmaktadır: Eğer Sybilla onunla evlenirse, Balian'ın hayatta kalacaktır. Kudüs'ün iç çekişmeleri, şehrin mukadderatını nasıl şekillendirecektir?

Kudüs tahtını çevreleyen entrikalar, kan ve ihanete mi sürüklenecektir?

Şam'da Gümüştekin'in hain ve sinsi planları tüm hızıyla devam etmektedir. Görünüşe göre, gücü tamamen ele geçirmek için önüne çıkan herkesi saf dışı bırakmaya kararlıdır. Ancak, Selahaddin de kendi stratejisini gizlice yürütmektedir. Peki, Selahaddin'in planı nedir? Şam'daki kudret savaşı, hangi tarafın zaferiyle sonuçlanacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölüm izle

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