TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 136. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 136. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 136. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 136. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 136. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 136. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 136. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir terslik olduğunun farkındadır.

Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermemekte zorluk çeker. Altay, büyük bir hayal kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan onu sakinleştirmeyi çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 136. bölüm fragmanı izle