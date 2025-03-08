Münever, Kenan Akın, Keriman Akın, Şefik Arzen... Her bir karakteriyle ayrı yaralara dokunan Piyasa dizisinin ywni bölümü merakla bekleniyor. Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün başrollerini paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa 3. bölüm özeti ve detaylarını sizler için derledik.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa, 3. bölümüyle ekrana geliyor. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi daha ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitlerken yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, Piyasa 3. bölüm bilgilerini araştırıyor. İşte sevilen dizinin yeni bölüm özeti, fotoğrafları ve detaylar...

PİYASA 3. BÖLÜM İZLE

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PİYASA 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu'nun Kenan'ı baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır. Ahsen, Münevver'e şefkatle yaklaşıp yaralarını sarmayı denerken, Münevver ve Kenan'ın yeniden bir araya gelmeleri gerilimi arttırır.

Kenan ve Şefik, Asu'nun gizli yaşamını keşfederler ama attıkları adımlar Keriman ve Ahsen'i seneler sonra karşı karşıya getirecektir. Özge, kendi yalnızlığında hırsları ve hayalleriyle boğuşurken, Gani ve Münevver, Server için Adar'la görüşmek zorunda kalır. Kenan son öğrendiklerinden sonra Münevver'e hesap sormak üzere yola çıkarken, büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdir.

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PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

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Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.