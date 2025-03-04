Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 37. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 37. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR 37. BÖLÜM ÖZETİ

Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır. Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin'in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar.

Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar'a çevrilir. Aziz Uras'ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz. Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır! Evren'in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir.

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