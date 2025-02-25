TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 37. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 37. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harry'nin ölümü karargâhta büyük bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bu karmaşayı nasıl yatıştıracak? Çandarlı, Zağanos, Akşemseddin ve Yeniçeriler arasındaki hassas dengeler nasıl korunacak? Fetih öncesi toplanan divanda Mehmed'in alacağı kararlar, ordu içinde nasıl yankı bulacak?

Karargâha gelen manevi önderler, askerlerin moralini ve fetih coşkusunu nasıl etkileyecek? Mehmed'in bu isimlerle yapacağı istişare, ordu üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirecek mi?

Öte yandan Francesco, kardeşinin ölümünün ardından zorlu bir yol ayrımında. Onu Bizans'a yaklaştıracak teklif kimden gelecek? Mehmed ile olan eski dostluğunu hiçe sayıp Türkleri karşısına mı alacak? Konstantinos, şehrini korumak için hangi yeni hamleleri yapacak ve Mehmed bu hamlelere nasıl karşılık verecek?

Sarayda ise Bahar ve Beyazıd'ı büyük sürprizler beklerken, Evrenosoğlu ve Akıncılar da kaderlerini değiştirecek bir gelişmeyle karşı karşıya kalacak.