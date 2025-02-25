Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 36. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 36. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 36. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Harry'nin ölümü karargâhta büyük bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bu karmaşayı nasıl yatıştıracak? Çandarlı, Zağanos, Akşemseddin ve Yeniçeriler arasındaki hassas dengeler nasıl korunacak? Fetih öncesi toplanan divanda Mehmed'in alacağı kararlar, ordu içinde nasıl yankı bulacak?

Karargâha gelen manevi önderler, askerlerin moralini ve fetih coşkusunu nasıl etkileyecek? Mehmed'in bu isimlerle yapacağı istişare, ordu üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirecek mi?

Öte yandan Francesco, kardeşinin ölümünün ardından zorlu bir yol ayrımında. Onu Bizans'a yaklaştıracak teklif kimden gelecek? Mehmed ile olan eski dostluğunu hiçe sayıp Türkleri karşısına mı alacak? Konstantinos, şehrini korumak için hangi yeni hamleleri yapacak ve Mehmed bu hamlelere nasıl karşılık verecek?

Sarayda ise Bahar ve Beyazıd'ı büyük sürprizler beklerken, Evrenosoğlu ve Akıncılar da kaderlerini değiştirecek bir gelişmeyle karşı karşıya kalacak.