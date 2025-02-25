Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicinin ilgisini çekti. Yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 4. bölüm fragmanı izle full detayları haberimizde...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 4. bölüm fragmanı izle full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE 4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kimse kralı terk edemez. O, bitti demeden asla bitmez. O, gitmeden kimse gidemez ve her zaman son sözü kral söyler.

Handan'ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesi üzerine gerilim oldukça artar. Özlem, Kenan'a sürekli onun yanında olduğunu, artık rahat bir şekilde birlikte olabileceklerini söyleyerek Kenan'ı kendisine bağlamaya çalışır. Kral ise her zamanki gibi kral muamelesi görmek ister. Bütün arkadaş çevresi Kenan'a, Handan'ın gönlünü alması gerektiğini söylese de Kenan, kendisini hatalı taraf olarak görmez. Soğukkanlılığını koruyarak, özgüvenli tavırlarla hareket etmeye devam eder.

Öte yandan Fadi ise kız kardeşinin kaçışını kolaylaştırabilmek için harekete geçer ve daha fazla para kazanabilmek adına mesai saatlerini artırır. Her geçen gün etrafındaki insanların dikkatini olumlu yönde çekmeyi başaran Fadi, peri masalından uyanıp adeta bir kâbusun içine düşmek üzeredir…

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.