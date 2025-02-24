Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 46. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 24 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 46. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 24 Şubat Pazartesi günü 46. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 46. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Börü, düşman hatları arasında kapana kısılmışken Selahaddin, onu kurtarmak için hiçbir tereddüt göstermeden savaş meydanına iner. Guy ve Chatillon, bu anı fırsat bilerek Selahaddin'i yok etmeye çalışırken hesap edemedikleri bir şey olur: Sultan Nureddin, ordusuyla birlikte yetişerek büyük bir destek sağlar ve savaşın gidişatını değiştirir. Zafer yine inananlarındır. Kahire, büyük bir Sultan'ı karşılar. Sultan Nureddin, son nefesine kadar cihadın izzetini omzunda taşımaya ahdetmiş ve bunu çevresine anlatmıştır.

Kudüs'te artık bir hesaplaşma vaktidir. Lord Guy, asi geldiği ve sonunda da başarısız olduğu Kral Amalrik'e canıyla hesap verecektir. Kral, onun idamını istemektedir. Peki ölen, Lord Guy mı olacaktır? Chatillon'un komutanlık görevinden azledildiğini ona bildirmek üzere Balian'ı görevlendirir. Kudüs'te büyük bir güç değişimi yaşanırken, Chatillon bu kararı asla kabul etmez ve Balian'la aralarındaki gerilim had safhaya ulaşır. Latif tehlikede midir? Kudüs, kendisine şifa olacak bir hekimi koruyamayacak mıdır?

Öte yandan, Mila Şemse ile evlilik arifesinde olan Selahaddin'e karşı hissettiği duyguları artık saklayamaz ve ona aşkını itiraf eder. Selahaddin büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

Kudüs'teki iktidar değişimi yeni bir savaşın habercisi mi? Haçlılar, kaybettikleri gücü geri almak için nasıl bir hamle yapacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm izle

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