Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 95. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 95. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 95. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 95. bölümü 21 Şubat Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 95. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen'in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen'in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyükhanım'ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.

Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar. Kazım, kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken, Esme Suna'yı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır.

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM İZLE 🎬

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