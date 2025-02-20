Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı - Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm fragmanı izle

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Büyük aşklar münazara ile başlar

Ali tüm yaşananların etkisiyle intikam ateşiyle yanarken edebiyata, şiire, hakka ve hukuka bağlılığını korumaya çalışır ancak birini seçmek zorunda kalır. Cenazenin ardından adamların atölyeye geleceğini bilen Ali orada beklemeye başlar. Henüz adalete inancını kaybetmeyen Ali görgü tanığının başına gelenler için gizli tanık olarak emniyete başvurur.

"Hayalimdeki Üniversite" yazısını tek başına yazmak zorunda kalan Seher, dekandan azar yedikten sonra Ali'ye hesap sormak ister ama olanları öğrendikten sonra Ali'ye yardım etmek için babası Çetin'in yanına götürür. Bu durum Ali ile Seher'i yakınlaştıracak mıdır yoksa Çetin kızını Ali'den uzak durması için korkutmaya mı çalışacaktır?

Seher gördüklerine mi duyduklarına mı inanacak?

Seher, Ali'yi bazı adamlarla görür ve soru işaretleriyle boğuşmaya başlar. Ali gerçekten kötü biri midir? Seher, Ali'nin şiir gecesi davetini kabul eder ama şiir gecesinin gerçekleştiği Vezir Han basılır. Ali ve arkadaşları adamları savurur. Bu yaşananlar Seher'in soru işaretlerini giderebilecek midir?

Zulme karşı nezarethanede şiir!!!

Ali kavga sonrasında yakaladığı Pusat'ı, Emniyete götürerek Çetin komiserin önüne serer ama kendi arkadaşları gözaltına alınmıştır. Yaşadığı duruma anlam veremeden kendisi de, Seher'in yanında gözaltına alınan Ali arkadaşlarıyla birlikte zulme karşı şiirlerini nezarethane mi okuyacaklardır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.