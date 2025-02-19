Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 182. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 182. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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👉KURULUŞ OSMAN 182. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey'in yaslandığı dağ yıkılmıştır. Bala Hatun'un haince şehit düşürülmesi Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntüye boğar. Büyük bir intikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

Osman Bey kulübeyi yakanın Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Osman Bey gazabıyla Begüm ve İlbay'ın üzerine çökecektir. Peşlerine düşer. Begüm Hatun ve İlbay Osman Bey'in elinden ve gazabından kurtulabilecekler mi?

Bala Hatun'un şehadeti Söğüt'ün kalbine bir kor düşürür. Bala Hatun'un evlatları ve Kayı ahalisi yasa boğulur. Ana acısıyla yüreği kavrulan, Alaeddin, Fatma ve Orhan bu acıyla nasıl baş edecektir?

Söğüt'te Bala Hatun'un defni için hazırlıklar başlamıştır. Osman Bey bir anda gelip hazırlıkları durdurur. Bala Hatun'u Söğüt'e değil, Kayı obasına defnedeceklerdir.

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👉KURULUŞ OSMAN 182. BÖLÜM FRAGMANI İZLE