TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 36. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncılara kıyan Murtaza ve diğer asiler hak ettikleri cezayı çekerken, karargâhta dengeler sarsılıyor. Mehmed'in sert adaleti, ordu içinde nasıl bir hava estirecek? Kurtçu bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacak? Esir kampında Harry ile sık sık bir araya gelen Akşemseddin, çeriler, akıncılar ve gönüllüler arasındaki hassas dengeyi nasıl sağlayacak? Bu süreç Mehmed ve Akşemseddin arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

Baltaoğlu'nun katilini bulmak için tahkikatına devam eden Hızır Çelebi, karargâhın çalkantılı atmosferinde ipuçlarını birleştirmeye çalışıyor. Ancak ortalık yangın yeriyken paşalar arasındaki husumet giderek derinleşiyor.

Öte yandan, Bizans dünyasına adım atan Francesco hangi tarafı seçecek? Mehmed'in yanında yer alırsa ne olacak, Konstantinos'a bağlı kalırsa nasıl bir yol izleyecek? Bu karar, fetih sürecini nasıl etkileyecek?

Baltaoğlu'nun cinayetinin zanlılarından biri olarak görülen Harry, karargâhı ikiye bölen şüphelerin odağında. Hızır Çelebi'nin yürüttüğü soruşturma Harry'nin kaderini belirlerken, karargâhta güven ve ihanet arasındaki çizgi iyice bulanıklaşıyor.

Peki, Çandarlı üzerindeki şüphelerden sıyrılabilecek mi? Onu destekleyenler kimler olacak, kimler bu girdabın içine çekilecek? Zağanos Paşa ile çıkacağı yolculukta neler yaşanacak ve Zağanos'un gözünde Çandarlı'nın yeri değişecek mi?