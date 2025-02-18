Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 35. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 35. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR 35. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Ancak Evren'in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir.

Hastaneye gelen sıradışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir. Öte yandan, Tolga'nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur.

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