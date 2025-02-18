Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 35. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR 35. BÖLÜM ÖZETİ
Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Ancak Evren'in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir.
Hastaneye gelen sıradışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir. Öte yandan, Tolga'nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur.
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya