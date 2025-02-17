Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 45. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 17 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 45. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 17 Şubat Pazartesi günü 45. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 45. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Selahaddin, Şemse'yi kurtarmıştır. Bu kurtuluş, birbirlerine kalplerini açmalarına da vesile olur. Bizans donanmasının Dimyat'a çıktığı haberiyle, sevinçlerine gölge düşer. Selahaddin düşmanın ilerleyişine engel olmak isterken, onların yardımına Sayra yetişecektir.

Sultan Nureddin de Selahaddin'e yardım için sefer kararı almıştır. Fakat düşman, Nureddin'in gidişine engel olacaktır. Haçlı orduları Kahire kapılarına dayandığında, Selahaddin ve Kral Amalrik'in görüşmesinden çıkan sonuç ise herkesi şaşırtacaktır. Selahaddin Mısır'ı tutmayı başarabilecek midir? Yoksa bu kuşatma, Kudüs hayallerinin sonu mu olacaktır?

Kral Amalrik, Bizans ordusuyla birlikte Mısır'ı geri alma planları yapmaktadır. Bu sırada Balian'a gelen beklenmedik mektup, Kudüs cihetinde büyük bir hüzne neden olur. Prens Baldwin cüzzam hastalığına yakalanmıştır. Amalrik, bir Kral olarak ordusuyla savaş hazırlığı yaparken, diğer yandan bir baba olarak oğlunun bu çaresiz hastalığı sebebiyle büyük üzüntü yaşar. Baldwin'in kısmî şifası ise Selahaddin'in ellerinde, Hekim Latif'tedir. Amalrik, Kahire'yle birlikte oğlunun geleceğini de geri alabilecek midir? Yoksa ikisine birden mi kaybedecektir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın