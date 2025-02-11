Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 2. bölüm fragmanı izle full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.