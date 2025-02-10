Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 45. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 45. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 45. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Börü, Rakif'in canını alarak Selahaddin ve Nureddin arasında gerilen iplerin gevşemesini sağlamıştır. Babasını kaybeden Sayra ise Börü'den intikam almaya yemin etmiştir. İşe Nizar'ı öldürüp, onun bedevilerini kendine bağlamakla başlar. Yaver Rıza, Mısır halkını Şemse'ye karşı kışkırtmaktadır. Baskılardan bunalan Şemse, Kahire'den ayrılmaya karar verir. Selahaddin bir yandan Haçlılara karşı yeni bir hamleye hazırlanırken, diğer yandan Şemse'yle ilgili büyük bir kararın arifesindedir. Şemse ve Selahaddin kavuşacak mıdır? Yoksa temiz bir kadına atılan çirkin iftira, onları sonsuza kadar ayrı mı düşürecektir?

Düğünde yaşananlar Haçlı tarafındaki taşları tamamen yerinden oynatmıştır. Mila'yla ilgili korkunç gerçeği öğrenen Chatillon adeta çıldırır. Mila çareyi Selahaddin'e sığınmakta bulacaktır. Bizans'la kurduğu ittifakı korumak isteyen Amalrik ise bunun için İbelin kontunu görevlendirir. Balian, Selahaddin'le olan dostluğunu zedelemek pahasına zekice bir plan kurar. Balian görevdeyken, diğer yanda kaderini etkileyecek olaydan habersizdir. Amalrik, Lord Guy'la Sibylla'nın evlenmesine karar vermiştir. Sibylla babasının kararına boyun mu eğecektir? Yoksa Balian'a olan aşkına sadık kalıp Kralına karşı mı gelecektir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 45. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE