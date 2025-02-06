Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 93. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 93. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 93. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 93. bölümü 7 Şubat Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 93. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM ÖZETİ

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna'yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir.

Zaferinin tadını çıkaran Büyükhanım, bir kâbusun içinde uyanır: Oğullarını kaybetme korkusu onu derinden sarsacaktır. Ancak gücü elinde tutmaya devam etmek için Korhanları tamamen silmekten başka çaresi yoktur. Seyran'ın öfkesi ise kontrol edilemez bir hâl alır; artık intikam için harekete geçmeye hazırdır.

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM İZLE 🎬

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